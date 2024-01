Metamorphose - Kurzfilm

Viele Jahrzehnte stand am Göckelhof 2 in Marbach das Haus, in dem Urgestein Hermann Breitenbücher lebte. Nach seinem Tod 2011 wurde das Haus abgerissen und unter Federführung des Tobias-Mayer-Vereins zur Erweiterung des angrenzenden Museums umgestaltet. Nicht wenige wollten, dass das Gebäude stehen bleibt und Grundlage des neuen Museums wird. Durchgesetzt haben sich die Kräfte, die etwas gänzlich Neues entstehen lassen wollten.

In einer künstlerischen Collage aus Filmaufnahmen, Fotos, Geräuschen, Stimmen und Musik spricht der Platz zu uns, dem modernen Menschen, der sich selbst immer wieder einer Metamorphose hingeben muss.

Ein wichtiges Werk für die Zeitgeschichte einer Stadt mit weit darüber hinaus reichender Dimension.

Filmpremiere mit zwei Vorführungen (19 Uhr und 20 Uhr), anschließend Filmgespräch mit Gästen und Führung im Tobias-Mayer-Museum.

Veranstaltung in Kooperation mit dem Kulturamt Marbach.

Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht.

Anmeldung erforderlich unter E-Mail besucher@tobias-mayer-museum.de

Filmvorführungen um 19.00 Uhr und um 20.00 Uhr

Einlass um 18.30 Uhr.