Metamorphosen - Verschwundene Körper - Vernissage

Die Ausstellung im Naturparkzentrum Eberbach, im Thalheim‘schen Haus, wird in der Zeit vom 06. April bis 30. Juni 2019 durch eine außergewöhnliche Sonderausstellung bereichert. Am 06. April wird die Ausstellung „Metamorphosen- Verschwundene Körper“ von Dr. Brötel mit einem Live Bodypainting um 14.00 Uhr eröffnet.

Die Sonderausstellung verändert die Perspektive: Der Mensch verschmilzt mit seiner Umgebung und passt sich – mit Hilfe von Farbe und Fotografie- seinem Umfeld an. Die Fotografen Laila Pregizer und Uwe Schmida, und die Bodypainter Jörg Düsterwald und Leonie Gene, entwickelten gemeinsam ein Projekt, bei dem Menschen in den vielfältigen Landschaften in allen Jahreszeiten fotografisch und malerisch integriert wurden.

Im ersten Obergeschoss des Thalheimschen Hauses wird die Eröffnung mit einem Live Bodypainting stattfinden.

Dr. Achim Brötel wird die Ausstellung eröffnen und die Bodypainter sind vor Ort und zeigen ihre Künste.

Interessierte können die Vernissage besuchen und nebenbei auch noch die Ausstellung im Naturparkzentrum mit Spiel, Spaß und viel Wissenswertem für Groß und Klein besuchen.

Das Naturparkzentrum ist dienstags, mittwochs und donnerstags von 14 bis 16:30 Uhr sowie

sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Für Gruppen kann das Haus auf Anfrage auch außerhalb dieser Zeiten geöffnet werden.

Der Eintritt ist frei. Führungen sind auf Anfrage möglich.