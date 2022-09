Meteors States of play

STATES OF PLAY, 2017 initiiert von SEBASTIAN GRAMSS, preisgekrönter Kontrabassist und Komponist mit internationalem Renommee, stehen für eine avancierte, stiloffene Kompositionsmusik mit Jazz-Schwerpunkt. Eine 9-Personen-Liveband extraordinaire, die zwischen inszeniertem Exzess, Disziplin und kontemplativen Brüchen den Kanon menschlicher Befindlichkeiten austrägt.

Mit „States of Play“ versammelt Sebastian Gramss Musikerinnen und Musiker aus Australien, Japan, Neuseeland, der Schweiz, Argentinien und Deutschland. Für Gramss ist „States of Play“ eine Formation, in der er seine neuartigen konzeptionellen Ansätze bündeln und mit Hilfe speziell entwickelter Kompositions- und Spieltechniken die Entwicklung der zeitgenössischen Musik auf einem noch weitgehend brachliegenden Feld vorantreiben kann. Das Ergebnis ist ein atemberaubender Trip: Orchestrale Momente à la Ellington und Mingus, Zappa-eske Anklänge und klangliche Avantgarde. So entsteht eine unerhört vielschichtige und changierende Musik, die sich in einem organischen Fluss immer weiterentwickelt und zu neuen Konstellationen formiert.

METEORS ist das kompakte Spinoff der Gruppe States of Play . In dem komplett neuen Programm spielt die Band einen ununterbrochenen organischen Fluss, in dem sich alle musikalischen Elemente (STATES) permanent fließend miteinander verbinden.

Morphing extrem! Im Juni 2022 entsteht das neue Album als Live-Recording.

Besetzung: SHANNON BARNETT Posaune WANJA SLAVIN Trompete CHRISTIAN LORENZEN Synths, Wurlitzer, Keys PHILIP ZOUBEK Piano, Synthesizer SEBASTIAN GRAMSS Bass, Sounddesign, Komposition DOMINIK MAHNIG Schlagzeug [Foto: Philip Lethen]