Methodik und Praxis der übersinnlichen Wahrnehmung

In diesem Seminar sollen praktische Übungen – vor allem in der Natur – die Möglichkeit zur Erprobung und Erweiterung der eigenen Sensibilität bezüglich des Übersinnlichen geben. Der Verlauf der Arbeit orientiert sich an den Fähigkeiten der Teilnehmer.

Es wird eine klare Wahrnehmungsmethodik vermittelt und deren Bezug zum anthroposophischen Erkenntnisweg aufgezeigt. Die Arbeit ist voraussetzungslos. Sie eignet sich sowohl für Menschen, die sich der übersinnlichen Wahrnehmung erst annähern möchten, als auch für Menschen, die bereits einen spirituellen Weg gehen und sich ihrer eigenen Wahrnehmung unsicher sind. Ziel des Kurses ist, die Teilnehmenden auf ihrem eigenen Weg zu bestärken und auch Möglichkeiten zum Weiterforschen zu geben.

Kurs-Nr. 192S209

Bitte beachten Sie auch den dazugehörigen Praxisabend:

Die übersinnliche Wahrnehmung und ihre Vorstufen