Metropolice spielen Songs aus fünf Jahrzehnten Rockmusik und sind vom Alter her genauso gemischt, wie ihr Liveprogramm.

Von Jimmy Hendrix „Little Wing“ oder Nirvana „Rape me“, bis zu Kansas „Carry On Wayward Son“ oder Gossip „Heavy Cross“, sie suchen ihre Titel nach dem Motto: „Wir wünschen – wir spielen“ aus.

Lasst Euch also überraschen – welche Interpretationen ins Programm kommen!

Aber auch die eigenen Songs, welche auf CD erhältlich sind, finden großen Anklang bei den Fans.

Metropolice sind eine Rockband, die Wert auf die Musik an sich legt und dabei auf Effekthascherei verzichten möchte. Die Show kommt dabei trotzdem nicht zu kurz, da sie ihren Spaß auf der Bühne mit allen teilen wollen, die auf handgemachten Rocksound stehen!