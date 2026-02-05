METROPOLIS – Stummfilm mit Livemusik

Der monumentale Stummfilm von Fritz Lang gilt als einer der bedeutendsten Werke des Lichtspiels.

Der Science-Fiction-Film über die Rebellion der Arbeiterklasse gegen die vorherrschende Oberschicht der Zukunftsstadt Metropolis wurde 2001 als erster Film in das UNESCO-Dokumentenerbe aufgenommen. Kaum ein anderer Film des Weimarer Kinos hat in der Filmgeschichte, aber auch in der Popkultur im Allgemeinen, so viele Spuren hinterlassen wie Metropolis.