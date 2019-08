"Metropolis" - Filmreihe im Rahmen von "100 Jahre Pausa - 100 Jahre Bauhaus"

Ideenforum "Leben, Lernen und Arbeiten in der Zukunft - Was sagt uns das Bauhaus heute?"

Filmreihe „Sciene Fiction – was bringt die Zukunft?“

Bauhaus heißt auch: Neue Wege beschreiten und Bewährtes in Frage stellen. Studierende und Lehrende an den Bauhausschulen haben dies immer wieder getan. Im Design, in der Architektur, aber auch in Überlegungen zum Leben, Lernen und Arbeiten in der Zukunft. Sie haben damit den Nerv der Zeit getroffen. Denn nicht nur am Bauhaus stellte man sich die Frage, was die Zukunft bringen wird? Politik, Philosophie, Literatur und Theater suchten nach Antworten. Und auch der Film. Die Zwanziger Jahre brachten erste Meilensteine im Genre Science Fiction hervor. Filme wie „Metropolis“ und „Frau im Mond“ versuchten einen Blick darauf, wie die Welt von Morgen aussehen könnte und begründeten dieses Genre. Science Fiction Filme entwerfen mal düster-nihilistische Weltbilder, mal romantisch-verträumte Parallelwelten.

In Kooperation mit den Lichtspielen Mössingen und Stefan Schlegel, wollen wir einen Blick auf ausgewählte Science Fiction Filme werfen und darüber im Anschluss zusammen mit Filmkritikern und Medienwissenschaftlern diskutieren.