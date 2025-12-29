Anlässlich ihres Probenaufenthaltes auf Schloss Kapfenburg gibt die Metrum Big Band jährlich ein Werkstattkonzert.

Seit über 60 Jahren ist die Metrum Big Band fester Bestandteil des Winnender Musiklebens und hat sich auch über die Grenzen des Rems-Murr-Kreises hinaus einen Namen gemacht. Sie bietet ein Repertoire von Originalarrangements und neuen Bearbeitungen bekannter und vergessener Perlen der goldenen Big Band Ära. Darüber hinaus beschäftigt sich die Metrum Big Band in auch mit Stücken von Komponisten jüngeren Datums, welche die Swing-Tradition fortsetzen und weiterschreiben: Thad Jones, Peter Herbolzheimer und der Zeitgenosse aus der Region, Tobias Becker.