Metzinger Gewerbetreibende lassen hinter die Kulissen blicken!

An mehreren Terminen im Oktober öffnen Metzinger Gewerbetreibende ihre Türen für das Publikum und lassen hinter die Kulissen blicken!

Am 4. Oktober geht es gleich kreativ los mit dem Thema "Herbstlichen Türschmuck" im Forafée Café.

Am 9. Oktober geht es bei "Metzingen hautnah" weiter mit einem kreativen Bastelnachmittag für Kinder im Juwelier Methner.

Am 10. Oktober kann man die Kunst des Schmiedens im Motoworld Village Metzingen hautnah erleben und auch selbst erfahren.

Am 20. Oktober dreht sich alles um den Kaffee. In der Kaffeerösterei Rudolph kann man an diesem Tag mit allen Sinnen "Kaffee erleben".