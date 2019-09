Metzingen im TANZLAND

Von Göttern, Menschen und starken Emotionen erzählt das Ballett Theater Pforzheim bei seinem zweiten TANZLAND-Gastspiel in der Stadthalle Metzingen. Unter die Haut gehende Ausschnitte aus den neuen Balletten von Guido Markowitz bündeln sich zu einem beeindruckenden Ballettabend, der nicht nur einen mythischen Blick in die Tanzgeschichte wirft, sondern die aufwühlende Frage behandelt, in welchen emotionalen Zuständen und Verstrickungen wir heute leben.