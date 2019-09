Metzinger Azubi-Tag 2019

Die Entscheidung, welchen Beruf man wählt, ist mit eine der wichtigsten im Leben. Man verbringt einen großen Anteil der Lebenszeit am Arbeitsplatz und wenn dann die Berufswahl die richtige war, macht dies auch wirklich Spaß. Der Azubi-Tag soll Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, den richtigen Beruf für sich zu finden. Aber auch die Eltern sind in der Berufsfindungsphase ihrer Kinder eine große Stütze, deshalb sind sie ebenfalls herzlich willkommen, um sich beim Azubi-Tag zu informieren. Schließlich hat sich in der Arbeitswelt einiges getan, seit sie selbst vor dieser wichtigen Entscheidung gestanden sind.