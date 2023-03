Das dieses Jahr erstmals in seiner neuen Form stattfindende Metzinger Dreierlei entstand aus dem seit 2010 bekannten und beliebten Kabarett-Hopping „Five-Live“, bei dem fünf Kabarettisten und Komödianten ihr Programm an fünf verschiedenen Veranstaltungsorten darbieten konnten. Pandemiebedingt musste die begehrte Kabarett-Show leider zwei Jahre lang pausieren und kann nun in 2023 unter dem Titel Metzinger Dreierlei und einem neuen Konzept wieder stattfinden.

Anders als in den Vorjahren treten nun drei Künstler an einem Veranstaltungsort, der Stadthalle Metzingen, auf. Die Veranstalter freuen sich, renommierte KünsterInnen wie Martina Brandl, Thomas Schreckenberger und Reiner Kröhnert an Bord zu haben.

Ein besonderes Highlight ist die Preisverleihung des „Metzinger Kabarett-Preis“, bei dem das Publikum aktiv miteinbezogen wird: Nach dem Programm der drei KünsterInnen entscheidet das Publikum per Stimmabgabe, welcher Künstler den Metzinger Publikumspreis bekommt.

Veranstaltungsort: Stadthalle Metzingen

Einlass: 18 Uhr / Beginn 19 Uhr

Eintrittspreise:

Vorverkauf: 22,- €

Abendkasse: 24,- €

Mitglieder des VRM: 20,- €

Karten gibt's im Vorverkauf in unserer TouristInfo und beim VRM ab Montag, 27. Februar 2023

Zusätzlich zu den VRM-Mitgliedern bekommen folgende Personen Vergünstigungen:

Schüler, Studenten, Auszubildende und Schwerbehinderte ab 50% bezahlen den ermäßigten Preis. Bei Schwerbehinderten mit Ausweis B hat die erforderliche Begleitperson freien Eintritt.