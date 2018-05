Michaela Pesch zeigt in einer Ausstellung Metzinger Plätze – Impressionen Makrofotografie. Metzingen aus außergewöhnlchen Blickwinkeln fotografiert.

Vom 6. Juni bis zum 30. Juni 2018 stellt Michaela Pesch außergewöhnliche Makrofotografien in den Räumen der Stadtbücherei Metzingen aus. Mit Grünspan überzogene Kupferrohre, verrostete Nägel, Schaufensterfolien, Details von Skulpturen, Brunnenrohre und vieles mehr werden zu überdimensionalen, farbenprächtigen Blickfängen - alles Motive, die üblicherweise unbeachtet im Hintergrund bleiben. Auf ihren Fotos setzt die gelernte Grafik-Designerin Unscheinbares in einen neuen Kontext. "Wer genau hinschaut, dem eröffnet sich eine ganz neue Welt hinter den typischen Motiven." Die ungewöhnlichen Fotografien entstanden zwischen 2016 und 2017 gemeinsam mit ihrem Mann Thomas. "Es sind besondere Strukturen, winzige Details und ausgefallene Blickwinkel, die wir durch das Objektiv meiner Kamera einzufangen versuchen. So schillernd und bunt die Fotos auch sind - die Farben selbst sind nicht verfremdet, sondern nur verstärkt und bereits in den Motiven vorhanden". Die großformatigen Fotografien sind vom 6. bis zum 30. Juni 2018 in der Stadtbücherei auf dem Metzinger Kelternplatz zu sehen, der ebenfalls Teil der Ausstellungsmotive ist.