Mexikanische Magie

Frida Kahlo ist das Gesicht Mexikos, keine Frage. Doch ihre Wurzeln liegen in Pforzheim. Daher stammte ihr Vater, der Fotograf Carl Wilhelm „Guillermo“ Kahlo. Die Familiengeschichte ist schon ein ganzer Roman. Frida hat nicht nur gemalt, sondern auch viel geschrieben. Berühmt sind ihre Liebesbriefe und ihre Rezepte. Sie selbst wurde beim kubanischen Krimi-Star Leonardo Padura zur Romanfigur. Die gewaltigen, farbenreichen Erzählungen aus den Mythen der Maya und Azteken bilden heute noch die Basis der Kultur des Landes. Die entdeckten später auch deutsche Flüchtlinge wie Anna Seghers in ihrem Roman über „Das wirkliche Blau“. Starke Frauen sind das Symbol Mexikos, nicht erst in unseren Zeiten, in denen sie nach Verschwundenen suchen und gegen Frauenmorde kämpfen. Angeles Mastretta hat ihnen mit ihren Erzählungen ein Denkmal gesetzt, den „Frauen mit großen Augen“. Eine literarische Reise durch ein Land voller Farben und Magie.ANMELDUNG erbeten an: vorlesescheune@posteo.de