Mexikanische Tanzgruppe Estudiantina Emmanuel aus Nezahualcóyotl, Traditionell Musik plus Tanz

Lateinamerikanische Rhythmen und Musik aus Mexiko

Freuen Sie sich auf einen Abend voller mitreißender Musik und lebendiger Rhythmen aus Mexiko und Lateinamerika, präsentiert von den beiden herausragenden Gruppen Estudiantina Emmanuel und Estudiantina Santo Domingo. Lassen Sie sich von ihren Tänzen, Gesängen und Melodien begeistern und in die farbenfrohe Welt der lateinamerikanischen Kultur entführen.

Estudiantina Emmanuel:

Die Estudiantina Emmanuel stammt aus der Kirchengemeinde Espiritu Santo in Nezahualcóyotl im Bundesstaat Mexiko. Seit 29 Jahren engagiert sich die Gruppe in der musikalischen Ausbildung junger Menschen, gestaltet den Sonntagsgottesdienst und gibt Konzerte. Heute ist die Estudiantina Emmanuel zusammen mit anderen Musikgruppen Teil des Großen Chores der Diözese. Ihr Repertoire umfasst christliche Musik, Lieder der Estudiantina Española und eine vielfältige Auswahl an Stücken aus ganz Lateinamerika.

Estudiantina Santo Domingo:

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 bereichert die Estudiantina Santo Domingo musikalisch die Liturgie und begleitet religiöse Feiern in Mexiko-Stadt. Neben christlicher Musik und Weihnachtsliedern führen sie auch Popmusik auf und nehmen regelmäßig an Festivals und nationalen Wettbewerben teil. Ein besonderes Highlight war der erste Platz beim Wettbewerb in Guanajuato im Jahr 2019. Im Jahr 2021 beeindruckte die Gruppe mit einer Konzertreihe, bei der sie das Werk Carmina Burana von Carl Orff mit Klavier und Orchester präsentierte.

Nutzen Sie die Gelegenheit, diese außergewöhnlichen Musiker am Herrenberger Strandsommer live zu erleben und sich von ihrer Leidenschaft und ihrem Können verzaubern zu lassen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Fällt bei Regen aus!

Keine Anmeldung erforderlich!