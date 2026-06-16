„Der Mey Generalbau Triathlon Tübingen ist in meinen Augen ein äußerst attraktives Sportevent mit durchaus herausfordernden Strecken, die durch das Herz unseres schönen Tübingens führen und die Veranstaltung einzigartig machen.

Ich freue mich über die super Zusammenarbeit mit dem Veranstalter, die die sichere Umsetzung einer solchen Veranstaltung erst möglich macht“, sagt Lukas Haderlein, Leiter der Fachabteilung Ordnung und Gewerbe der Universitätsstadt Tübingen.

Und auch dieses Jahr starten neben den Altersklassen-Aktiven über die Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 43 km Radfahren, 9,5 km Laufen), die SUZUKI Sprintdistanz (750 m Schwimmen, 22 km Radfahren, 5,4 km Laufen) und die erstmals seit 2019 wieder ausgetragene Schnupperdistanz (300 Meter Schwimmen, 11 Kilometer Radfahren, 3,5 Kilometer Laufen) im Einzel beziehungsweise gemeinsam als Staffel, auch die Stars und Sternchen aus der 1. Bitburger 0,0% Triathlon-Bundesliga.

Geschwommen wird im Neckar vor der malerischen Neckarfront. Es handelt sich um eine Wendepunktstrecke, die mit Bojen markiert ist. Mit dem Fahrrad geht es in Richtung Bebenhausen, und zum Schluss gibt es noch einen Lauf durch die Tübinger Innenstadt.