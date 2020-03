John Law's Re-Creations

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Atemberaubender Jazz aus Great Britan.

John Law, laut International Piano Magazine "einer der einfallsreichsten und vielseitigsten Jazzpianisten Großbritanniens", bekannt vor allem für seine Kongregation, mischt Jazz und Elektronik sowie klassische Projekte. 2014 hat er eine beeindruckende Gruppe junger Musiker zusammengestellt. Auf dem Weg von der Elektronik zu dieser rein akustischen Gruppe präsentieren Re-Creations Musik nicht nur aus dem Standard-Jazz-Repertoire, sondern auch aus Pop und Indie (Beatles, Radiohead, Adele, Daft Punk).

Sam Crockatt ist ein Gewinner des UK Parliamentary Jazz Award und selbst ein Bandleader und Komponist. Vor allem aber ist er ein sehr melodischer Improvisator. James Agg, eines der bestgehüteten Geheimnisse der britischen Jazzwelt, überrascht mit erstaunlichem Talent! Billy Weir ist einer der Schlagzeuger, der sich in all den komplizierten rhythmischen Komplexitäten des zeitgenössischen Jazz wohlfühlt. Hören Sie an diesem Abend Jazz, der auch die Freude und Funktion eines einfachen, treibenden und wunderbar unterstützenden Grooves genießt!

"Ich kann mich an keinen besseren Jazz-Gig erinnern! Atemberaubend!" schrieb das International Piano Magazine 2014.