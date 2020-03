Bassface Swing Trio feat.Bruno Müller

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

In der Tradition amerikanischer Live- und Sessionmusiker wie Tommy Tedesco oder Lee Ritenour und inspiriert durch Künstler wie George Benson, Robben Ford, Eric Gale und Johnny Guitar Watson gilt Bruno Müller als einer der etabliertesten Gitarristen in Europa.

Das Hauptmerkmal seiner musikalischen Persönlichkeit? Ganz klar sein filigranes Handwerk, gepaart mit stilistischer Flexibilität zwischen Pop, Soul, Funk und Jazz. Vor allem aber: sein atemberaubender Groove. Swing ist keine intellektuelle Schmeichelei, auch wenn er auf hohem Niveau und so versiert gespielt wird, wie das Bassface Trio es tut. Er ist eine humorvolle, packende, ehrliche und bodenständige Tanzmusik, die ihre Wurzeln in den 20er Jahren hat. Sie hat bis heute kaum etwas von ihrem Charme eingebüßt, sondern ist im Laufe der Zeit sogar um einige Reize reicher geworden. Thilo Wagner (Piano), Jean-Philippe Wadle (Kontrabass) und Bruno Müller (Gitarre) führen die Tradition von Nat King Cole oder Oscar Peterson in ganz eigener Weise weiter und machen diese traditionsreiche Musik für jeden erlebbar. Ein transparenter und brillianter Sound, packendes Zusammenspiel, eine beachtenswerte Dynamik und viel Humor zeichnen dieses Trio aus.