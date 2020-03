Das Odisea Trio hat sich 2018 in New York City formiert und seitdem kontinuierlich einen Sound entwickelt, der auf Arnolds neuem Album ODISEA (Galileo 2019) dokumentiert wurde.

Das Trioformat bietet dabei viel Freiraum zur Improvisation, wobei sich die klassischen Rollen immer wieder verschieben: Klampanis‘ melodischer Bass wird oft zum tragenden Melodieinstrument, die Flamencogitarre ist essentieller Bestandteil der Rhythmusgruppe und Hiroshi erweitert sein Percussionset durch Instrumente wie Kalimba und Hang. Die Musiker leben in Athen und Madrid und New York und genauso verschieden sind die Einflüsse, die von zeitgenössischen Kammerjazz über Flamenco und griechische Musik reichen ... Jedenfalls sind die drei an diesem Abend in Top-Form. Die gemeinsame Spielfreude ist ansteckend. Petros Klampanis und Miguel Hiroshi, auch außerhalb dieses Trios renommierte Akteure, arbeiten auf einem Niveau der Extra-Klasse. Gitarristen – ganz gleich ob mit einem Faible für Flamenco oder Jazz – kommen bei Andreas Arnold sowieso auf ihre Kosten.