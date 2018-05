× Erweitern Meyers Nachtcafe

Mit „Meyers Nachtcafe II - Plans And Plays“ legt der Berliner Trompeter Christian Meyers nun bereits die dritte Produktion unter seinem Namen vor. Seine elektrische Formation mit EGitarre, EBass, Rhodes und Drums läßt an Roy Hargroves RH Factor oder die Musik von Rick Braun denken.Meyers Nachtcafe ist nach ihrer ersten CD 2010 zu einem gern gehörten Liveact zusammengewachsen. Eckhard Stromer (dr), Alex Uhl (b) und Rüdiger Nass (g) bilden eine der am besten eingespielten Rhythmusgruppen im Südwesten. Martin Johnson ist sowohl als Begleiter und Solist am Rhodes wie auch als Produzent ein Garant für überdurchschnittlich guten Bandsound.