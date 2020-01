× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

The Distance Over Time Tour – Celebrating 20 years of Scenes From A Memory.

DREAM THEATER bringen ihren Klassiker "Scenes From A Memory" in seiner Gesamtheit auf die Bühne zurück. Am 5. Februar in der MHP-Arena in Ludwigsburg haben die amerikanischen Prog-Helden noch zahlreiche weitere ihrer größten Stücke im Gepäck.

Während andere Musikgruppen oft nur einen begnadeten Musiker in ihren Reihen haben, der dann den Rest mitreißen kann, besteht DREAM THEATER ausschließlich aus Virtuosen und Spezialisten. James LaBrie, John Myung, John Petrucci, Jordan Rudess und Mike Mangini sind jeder für sich allein schon überragend, mit vereinten Kräften jedoch heben sie den Sound von DREAM THEATER in nahezu unglaubliche Dimensionen. Seit fast 35 Jahren immer noch unerreicht, besetzen sie mit ihrem genialen Spagat zwischen Rock und Metal den Prog-Thron.

Wobei „Progressiv“ ein viel zu schwacher Ausdruck für die die kompromisslosen und klassischen Kompositionen der New Yorker ist. Verbindet man mit dem Begriff doch in erster Linie Bands wie Yes, Pink Floyd oder Marillion. Diese Acts sind musikalisch zwar ähnlich anspruchsvoll wie DREAM THEATER, verfügen aber nicht über deren immense Power. Gerade das Meisterwerk „Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory“ kommt bei aller Komplexität und Melodiösität auch noch mit einer gewaltigen metallischen Härte rüber. Und da es das heuer sein 20-jähriges Bestehen feiert, wird es auf dieser Tour in voller Pracht und Länge gewürdigt. Klanglich wird das Konzeptwerk in seiner originalen Brillanz erstrahlen, aber was die Effekte angeht, gibt es einige Überraschungen. Die genialen und dramatischen Songs werden mit neuenVideosequenzen intensiviert. Story, Sound und Spannung wirken noch packender und werden für Staunen und Überwältigung auf der ganzen Linie sorgen.

Natürlich belassen es die mehrfach Grammy-nominierten Musiker nicht ausschließlich bei der Komplettperformance der Jubiläumsscheibe, sondern ziehen noch zahlreiche weitere Progressive-Perlen ins Set auf. Songs aus dem aktuellen Geniestreich „Distance Over Time“, der kurz nach Release die deutschen Charts anführte und weltweite für Begeisterung sorgte, bereichern und perfektionieren zusammen mit anderen Klassikern das Programm der Tour. Fans dürfen sich auf eine rund dreistündige Ausnahme-Show dieses genialen Quintetts freuen.