Gäste: Battle Beast, Serious Black.

Frontmann Joacim Cans über die anstehende Tour: „,Gut ist nicht gut genug, es muss großartig sein’, trifft als Leitsatz auch auf unsere bevorstehende Europatour zu. Nicht genug damit, dass wir mit Battle Beast eine der vielversprechendsten jungen Metalbands als Special Guest im Gepäck haben, wir werden zusätzlich von Serious Black supported. Die Venues in vielen Städten werden geupgradet. Wir werden in Arenen spielen, wo wir die größte und beeindruckendste Tourproduktion unserer Geschichte auffahren werden. Wir können es kaum erwarten, die großartigen HAMMERFALL Fans in ganz Europa zu treffen! Wenn Ihr nächstes Jahr nur zu einem einzigen Konzert gehen könnt, dann sollte es auf dieser Tour sein!“

HAMMERFALL haben von Indien bis Australien schon die ganze Welt betourt und dabei mit jeder bedeutenden Band von Iron Maiden und Rammstein bis hin zu Dio auf einer Bühne gestanden.