The Harlem Globetrotters

Mit ihrer Spielweise haben sie den Basketballsport revolutioniert! Ihre beeindruckende Teamgeschichte und sensationelle Live-Auftritte machen sie weltberühmt. Ihre furiosen Internetvideos werden millionenfach geklickt.

Grandiose Korbtreffer bescheren ihnen jedes Jahr aufs Neue haufenweise Eintragungen ins Guinness Buch der Rekorde. Sie sind Kult und unerreicht. Die Rede ist von der bekanntesten Basketballtruppe der Welt, den legendären Harlem Globetrotters. Nach der jüngsten Tournee angesagter denn je, kehren die coolen Ausnahmeathleten im April 2020 nach Deutschland zurück! Im unnachahmlichen Zusammenspiel vereinen die Spieler außergewöhnliches Basketballkönnen mit wahnwitzigen Showeinlagen zu einem ganz eigenen Unterhaltungsgenre. In der neuen Show glänzen die coolen Ausnahmeathleten mit sportlichen Höchstleistungen und genialer Basketballkunst, gepaart mit rasend komischen Slapstickeinlagen. Eindrucksvoll zeigen die Ballartisten aus den USA dabei, was so alles mit dem Ball möglich ist: krachende Dunks, blitzschnelle Dribblings, präzise Pass-Stafetten und

irre Distanzwürfe heizen dem gegnerischen Team ein und sorgen für jede Menge Spaß und Begeisterung bei Jung und Alt.