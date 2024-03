Der Dauerbrenner „Fit im Netz“ geht in die nächste Runde und findet regelmäßig einmal im Monat donnerstags statt! Im Fokus stehen allgemeine Fragen zum Internet, sowie vielfältige digitale Themen.

Der Dauerbrenner „Fit im Netz“ geht in die nächste Runde und findet regelmäßig einmal im Monat donnerstags statt! Im Fokus stehen allgemeine Fragen zum Internet, sowie vielfältige digitale Themen. Der Internet- und IT-Experte Udo Schwarze informiert umfassend und engagiert zu allgemeinen und ausgefallenen Aspekten, gibt Tipps und ist kompetenter Ansprechpartner. Das Thema für den Termin am 04.04.2024 lautet: Homeautomation - Was ist das genau? Welche Systeme gibt es? Automatisierung von Haus- und Gebäudetechnik Ein Einstieg mit einfachen Beispielen, Home Assistant Ausblick.