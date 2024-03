Robert Carl Blank c Heinz Werner Vesting

Ein Roadmovie des Lebens Robert Carl Blank schafft es alleine mit seiner Gitarre und Stimme eine Masse von mehr als 1000 Menschen so zu verzaubern, dass jeder sich so besonders fühlt als würde er nur für ihn persönlich singen. Er schrieb Songs über seine Reisen durch die Welt, über seineEindrücke und Erfahrungen auf Reisen und als singender Wanderfalke. Lange getrieben von der Sehnsucht nach Veränderung, reiste er mit Gitarre und Fallschirm durch die Welt - seine Songs: Ein Reisetagebuch. Nach all den Jahren auf Achse, fühlt er sich heute angekommen, angekommen in seiner Wahlheimat Hamburg, angekommen in seiner Bestimmung als Sänger, aber auch als Produzent in seiner eigenen Produktionsstätte „Songwerft“ in Hamburg. Und trotz des festen Lebensmittelpunktes und den Aufgaben als Produzent, bleibt diese Neugier aufs Leben und die Lust auf Veränderung.

Nun hat sich Singer-Songwriter Robert Carl Blank noch einmal neu erfunden und veröffentlicht sein erstes Album auf Deutsch. „Ungefähr genau hier“ erscheint im März/April 2024.