FAUN - Balladenreise

Heldenballade, Feenballade, Naturmagische Ballade, sie alle sind erzählende Gedichte und gewähren uns Einblick in eine fast vergangene Welt voller Zauber. FAUN haben in ihrer über 20- jährigen Karriere immer schon Balladen vertont und sangen bereits von verführerischen Feen, mutigen Helden, Zauberern, Nixen, Trollen und mancherlei alten Göttern. Mit diesem neuen Konzertprogramm wollen sie sich nun vollends dieser magischen Welt widmen und haben die schönsten Balladen aus ihrem Repertoire vereint. Mit Harfe, Laute, Drehleier und vielen weiteren mittelalterlichen Instrumenten werden hier Shakespeare, Goethe, aber auch zahlreiche alte Sagen und Legenden vertont. Mit musikalischen Ausflügen in den nordischen und keltischen Folk werden hier viele schöne Balladen aus dem Repertoire von FAUN auf die Bühne gebracht, die es nur sehr selten zu hören gibt. In edlen, bestuhlten Konzertsälen und Kirchen stellt dieses Konzertprogramm, eine musikalische Reise dar, welche teilweise im akustischen Gewand und teilweise in großer Besetzung, die zeitlose Magie der alten Mythen wieder lebendig werden lässt.