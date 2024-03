Vinyasa Yoga - Just do it

Just do it - Mut und innere Stärke

Wenn du mal wieder zu kopflastig bist, alles aufschiebst oder dir etwas einfach nicht zutraust -„Just do it!“. Die Kriegerposen mit ihren festen Haltungen werden zu Metaphern für das direkte Annehmen der Herausforderungen des Lebens. Während du die Posen hältst, zapfst du eine Quelle innerer Stärke an und schöpfst Kraft. Cary lädt Dich in diesem Workshop dazu ein mit aktivierenden Atemtechniken, Affirmationen und den passenden Asanas Mut und innere Stärke in dir zu wecken. Vinyassa Yoga fordert dich heraus Grenzen, sowohl physische als auch mentale, zu konfrontieren. Dabei kultiviert es eine Widerstandsfähigkeit, die über die Matte hinausreicht.

Vinyasa Yoga ist der dynamische unter den Yogastilen. Hier fließt dein Körper von einer Yogahaltung in die nächste, geführt vom Rhythmus deiner Atmung. Diese „Meditation in Bewegung“ hilft Dir dabei Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen.