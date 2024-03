Heilix Blechle - eine Hassliebe!

Geschichten vom Auto aus fast 250 Jahren – eine literarische Verfolgungsjagd. Schon um 1900 teilte sich die Gesellschaft in betuchte Automobilisten und ärmere Zugfahrer und Fußgänger. Aus Protest gegen Lärm und Gestank wurden Steine geworfen, Drahtseile über die Straße gespannt.

Es hat sich wenig geändert, seit Berta Benz 1888 von Mannheim nach Pforzheim fuhr und mit dieser „Fernfahrt“ allen bewies, dass ein Automobil leistungsfähig und serienreif ist. Adel und Besitzbürgertum konnten sich das Auto als Luxusgut leisten, mussten nicht mehr mit anderen den Zug teilen. Andere protestierten gegen Lärm und Gestank. Steine wurden geworfen, Drahtseile über die Straße gespannt.

Heute macht die Luxusklasse exorbitante Gewinne, andere kleben sich auf die Straße. Hermann Hesse ruft im „Steppenwolf“ zur Hochjagd auf Automobile auf, genießt aber die Fahrt im Cabrio ins Tessin. Thomas Mann belohnt sich nach dem Erfolg von „Zauberberg“ mit einem Sechssitzer Fiat 509, gefahren von seiner Frau. Seitdem sind Autos allgegenwärtig in der Literatur. Das Auto als Symbol der Freiheit bei den ersten deutschen Italienurlaubern, bei den Beatniks in „Unterwegs“ von Jack Kerouac oder den rebellischen Jugendlichen in Herrndorfs Erfolgsroman „Tschick“. Das Auto ist ein Politikum - als Ort der freien Rede, als Fluchthelfer, als Arbeitskraft, als Symbol der Klimakatastrophe.

Das Auto ist ein Schutzraum nach aussen und ein Kessel voller Emotionen im Inneren. Liebe machen, Kinder zeugen, Beziehungsprobleme austragen– von Brecht bis Loriot ein Quell der Literatur. Wir lesen Geschichten vom Auto aus fast 250 Jahren – eine literarische Verfolgungsjagd.