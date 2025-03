Erleben Sie "Mi Mundo Flamenco" mit sechs herausragenden Künstler*innen, die eine mitreißende Atmosphäre voller Leidenschaft und Kraft entfachen.

La Mona - Tanz | Raphaela Stern - Tanz | Migiwa Shimizu - Tanz | Celedonio Garrido - Gesang | Maria Prenda - Gesang | Josel Ratsch - Gitarre

Erleben Sie eine unvergessliche Nacht voller Leidenschaft und Energie mit sechs herausragenden Künstler*innen in einer mitreißenden Atmosphäre, die Ihre Sinne verzaubern wird.

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Flamencos, während La Mona, Raphaela Stern und Migiwa Shimizu mit anmutigen Bewegungen und leidenschaftlichem Ausdruck den Tanz zelebrieren. Die kraftvollen Stimmen von Maria Prenda und Celedonio Garrido berühren Ihr Herz und entführen Sie in die tiefsten Emotionen dieses traditionsreichen Genres.

Begleitet von den virtuosen Klängen der Gitarre, dargeboten von Josel Ratsch, nehmen Sie Teil an einem musikalischen Dialog zwischen Tradition und Moderne.

Die Formation von Mi Mundo Flamenco gründete sich 2022 im Centro Flamenco in Berlin, einem internationalen Zentrum für Flamenco-Kunst. Raphaela Stern, ausgebildet in Sevilla, gründete vor 20 Jahren das Centro Flamenco und prägt seitdem die Szene. Tänzerin La Mona pendelt zwischen Berlin und Jerez, leitet einen Flamenco-Chor und unterrichtet Tanz im In- und Ausland. Migiwa Shimizu führt die Flamenco-Schule El Patio in Dresden und Leipzig. María Prenda aus Sevilla und Josel Ratsch, in Dresden ansässig, sind sowohl als Duo als auch im Trio mit Migiwa Shimizu auf zahlreichen Bühnen zu erleben. Celedonio Garrido begann seine Gesangskarriere in Huelva und lebt mittlerweile in Berlin.