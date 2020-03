Deutschlands Partykönigin geht 2020 auf große Konzert-Tournee

Nach der erfolgreichen „Geile Zeit“-Tournee, geht Deutschlands Partykönigin Mia Julia auch 2020 wieder auf große Konzert-Tour. Ab dem 24. Januar (2020) können Fans nicht nur ihre bekannten Hits, sondern auch das kommende Album live genießen. Bis Mitte Mai tourt die geborene Münchnerin europaweit in rund 30 Städten. Die knapp 3 stündigen Live-Konzerte werden durch einen bekannten DJ, einem grandiosen Bühnenbild und einer effektvollen Bühnenshow perfektioniert.

Erfolgreichste Partysängerin Deutschlands

Mia Julia ist derzeit die erfolgreichste Partysängerin im deutschsprachigen Raum. Sie ist Headliner auf Festival Bühnen und in dieser Saison sogar das Gesicht der Olé Partys. Mit Hits wie „Mallorca da bin ich daheim“, „M.I.A. Meine Gang“ und „Oh Baby“ bringt sie ihre Fans in Deutschland und am Ballermann unangefochten zum Schwitzen.

Bereits seit 3 Jahren sorgt die Powerfrau dauerhaft für ausverkaufte Auftritte und Einlassstops im Bierkönig auf Mallorca. Mit ihren mittlerweile 400 Auftritten im Jahr ist sie die meistgebuchte deutsche Künstlerin. Inzwischen gehört nicht mehr nur die Bühne, sondern auch regelmäßige Medienpräsenz in Funk und Fernsehen zu Mia Julias Leben.

Mit über 300.000 Abonnenten bei Instagram spielt sie auch hier in der Oberliga mit.