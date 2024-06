A Tribute to Raúl Jaurena - Tango Nuevo

Raúl Jaurena war einer der wenigen lateinamerikanischen Musiker unserer Zeit, die noch in der ursprünglichen Tradition des Tangos aufgewachsen sind. Das Bandoneon-Spiel hatte der 1941 in Montevideo geborene Raúl von seinem Vater Francisco Jaurena erlernt. In Lateinamerika war er bekannt von seinem Spiel mit den großen Tangoorchestern. Die Auszeichnung mit dem Grammy und Auftritte mit Künstlern wie Astor Piazzolla und Yo-Yo Ma haben ihn in aller Welt bekannt gemacht. Vor drei Jahren ist der Bandoneon-Meister an den Folgen einer Corona-Infektion in New Jersey gestorben. Die ausführenden Musiker der Gruppe Berta Epple, Bobbi Fischer (Piano), Gregor Hübner (Violine) und Veit Hübner (Bass), waren Raúl Jaurena in jahrzehntelanger Freundschaft verbunden. Zusammen mit Raúls Ehefrau, der aus Caracas stammenden Sängerin Marga Mitchell, und dem in Buenos Aires geborenen Komponisten und Bandoneon-Virtuosen Leandro Ragusa bringen uns die Musiker Tango-Klassiker und Kompositionen von Astor Piazzolla zu Gehör wie auch liebevoll ausgewählte Stücke von Raúl Jaurena.