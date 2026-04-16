MiA. haben im Laufe ihrer Karriere vieles ausprobiert, wollten immer wieder Haken schlagen und eigene Wege gehen, um die Bandgeschichte weiterzuschreiben. Mit Mieze Katz’ Soloalbum „Dafür oder Dagegen“ wird diese Geschichte nun um eine spannende Episode reicher und findet, wie alle Kapitel der MiA.-Story, ihren Höhepunkt auf der Bühne. Was im Oktober 2024 auf der erfolgreichen „Hellsehen“-Tour als vielversprechende Verbindung zwischen Solo-Repertoire und MiA.-Lieblingsliedern begann, wird im Rahmen der „MiA. Live 2026“-Tour mit noch mehr Solo-Songs und taufrischem MiA.-Material ganz selbstverständlich zu einem großen gemeinsamen Spektakel erweitert und gefeiert. Trotz aller Neugier und Experimentierfreude ist diese Band ein verlässlich umwerfendes Live-Ereignis geblieben, denn auch nach über zwanzig Jahren Bühnenerfahrung feiern MiA. jedes einzelne Konzert wie ein ultimatives Halligalli. Vom kleinen Kellerclub bis zum Stadion, vom bestuhlten Theatersaal bis zur Regenschlacht bei Rock am Ring waren alle möglichen Locations und Anlässe dabei und wurden mit der MiA.-eigenen Mischung aus Übermut und Herzlichkeit in unvergessliche Momente verwandelt.

Durch ihre unverwechselbare Attitüde und ihre Haltung haben sich MiA. eine tief verbundene Fangemeinde erspielt und sind mit Songs wie „Tanz der Moleküle“, „Fallschirm“, „Hungriges Herz“ oder „Kopfüber“ Teil der Lebens-Playlist vieler Menschen.

Nun machen sich MiA. bereit für die nächsten Klassiker auf diesem Soundtrack. Vom 16. April bis zum 09. Mai 2026 live in Deutschland und Österreich.