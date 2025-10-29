Mic Attack Hip Hop Jam

Kuckucksei, kulturell-politischer Club e.V. Neckarstraße 14, 72622 Nürtingen

Das Ei verwandelt sich in einen Hotspot der Deutschrap-Szene.

Düsseldorfs Rap-Urgestein Killa Calles wird mit Sir Preiss auf die Bühne kommen. Weitere Highlights sind Auftritte von Gusy, Spinox und den Flowristen aus Rottenburg. Einem Nachwuchskünstler wird dank einer Wildcard die Chance geboten, vor großem Publikum zu performen. Der Secret Headliner ist ein Klassiker der Szene - mehr wird noch nicht verraten.

Die Veranstaltung verspricht, eine unvergessliche Nacht voller Rap und Musik zu werden.

Info

Konzerte & Live-Musik
Tags