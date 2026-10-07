Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht MIC & MANUSKRIPT in die zweite Runde:

Die Nachwuchs-Lesebühne des Literaturfestivals Ludwigsburger WORT WELTEN bietet jungen Autor*innen und literarischen Nachwuchsstimmen aus dem Landkreis Ludwigsburg die Möglichkeit, ihre Texte live vor Publikum zu präsentieren.

In kurzen Lesungen stellen die ausgewählten Schreibenden ihre Gedichte, Kurzgeschichten, Essays oder Spoken-Word-Texte vor und geben Einblicke in ihre literarische Arbeit. Im Gespräch mit dem SWR-Sprecher Dominik Eisele erzählen sie zudem von ihren Ideen, Schreibprozessen und dem Weg hinter ihren Texten. Die Teilnehmenden werden im Vorfeld durch eine Jury aus den eingereichten Bewerbungen ausgewählt.