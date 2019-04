Micha Marx Kritzel-Comedy

Micha Marx ist ein Meister des Lichtbildvortrags. Was sich zunächst nach Diavortrag mitbeschwipstem Onkel anhört, entpuppt sich sogleich als echte Neuheit in der Kleinkunstwelt. Amliebsten präsentiert der charmante Ausnahmeschwabe und preisgekrönte Illustrator dem Publikumnämlich selbstgemachte Zeichnungen: Eine Kritzelei nach der anderen wird dem Publikum per Beamer-Projektion präsentiert, begleitet von Michas trockenen und zugleich pointierten Ausführungen.In seinem Bühnenprogramm „Vom Leben gezeichnet“ präsentiert Micha Marx ein abendfüllendes „Bestof“seiner in drei Jahrzehnten sorgfältig gesammelten und nachträglich bebilderten Traumata.Von der Kindheit in der Provinz bis hin zur postpubertären Midlife-Crisis mit Anfang 30: SeineBildergeschichten erzählen von biowaffenbewehrten Säuglingen und amourösen Anwandlungen auf demPausenhof ebenso wie von Hamsterfamilien in Sozialwohnungen aus Legosteinen. Auch von seinenstudentischen WG-Erfahrungen – beispielsweise die Besteigung des Mount Leergut – bleibt dasPublikum nicht unbehelligt.Alles in allem macht Micha aber besonders seine schwäbische Herkunft zu schaffen. So werdentote Haustiere schonmal gnadenlos zum Verkäufer zurückgebracht (klarer Gwährleischdungsfall!).Spätestens der Integrationskurs „Schwäbisch für Anfänger“, „Rumba-Marco“ oder „Salsa-Sabine“versetzen das Publikum dann in absolute Ekstase. Originale Tagebucheinträge und Beschwerdebriefeaus den Schubladen des Kritzelkünstlers runden den Abend ab. Mit seinen originellen Zeichnungen,den liebevollen und zugleich rotzigen Cartoonfiguren und seiner einzigartigen Bühnenpräsenzschafft Micha Marx eine sexuell aufgeladene Atmosphäre, wie man sie sonst nur aus einemunklimatisierten Fiat Polo kennt.Nichtsdestotrotz wurde der kauzige Exilschwabe bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Nebendem 1. Platz bei den „Kabarett-Talenten“ in Linz (Österreich), dem 1. Platz beim „LesArt“-Preis(Esslingen), sowie dem 2. Platz beim „Comedy Slam“ wurde Micha Marx Finalist beim renommierten„Wiener Kabarett Festival“.