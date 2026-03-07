Micha Schlüter und die steigenden Kosten

Der Stuttgarter Künstler und studierte Gitarrist Micha Schlüter präsentiert mit seiner Band ein neues musikalisches Abenteuer, das sich gekonnt zwischen Folk, Swing und Punk bewegt.

Gemeinsam mit den beiden Musikern Florian Vogel an der Violine und Tobias Escher am Akkordeon und am Schlagzeug entsteht ein außergewöhnlicher Sound, der mitreißt und überrascht. Mit einem Sound, der irgendwo zwischen Straße und Spelunke, zwischen Vintage und Zeitgeist, zwischen Theater und Jahrmarkt schwingt, nehmen Micha Schlüter und seine Band das Publikum mit auf eine emotionale Reise.

Micha Schlüter, Florian Vogel, Tobias Escher