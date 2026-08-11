Roh. Emotional. Echt.

MICHA kommt auf Tour und bringt seinen unverwechselbaren Sound endlich live auf die Bühnen in Deutschland.

Was mit ersten Songs im Kinderzimmer begann, führt ihn heute quer durch Europa. Nach ausverkauften Shows, Festival-Sommer und wachsender Fanbase ist klar: MICHA ist gekommen, um zu bleiben.

2026 geht er den nächsten großen Schritt mit neuer Musik im Gepäck und seiner ersten EP „Liar“, die am 10. April erscheint.