Michael Altinger hat sich in seinem Programm dem heut-zutage so dringenden Wunsch vieler Menschen gewidmet,zu einer Lichtgestalt zu werden. Also zumindest irgend-wie doch mehr aus sich zu machen als man bis heute ist.Es geht um den Aufstieg aus der Monotonie der Vorstadt.Raus aus der immer gleichen Abfolge von Arbeit, Alkohol,verpasstem Sport und eheähnlichen Endzeitgegnern.Man könnte sich doch noch etwas Bleibendes für dieEwigkeit verschaffen, etwas, das über die Dauer dereigenen Existenz hinausreicht.Und dazu brauchen wir neue Visionen!