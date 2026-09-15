Passauer Scharfrichterbeil, Bayerischer Kabarettpreis, eine hohe TV-Präsenz und große Fangemeinde: Michael Altinger gehört zur ersten Garde des deutschen Kabaretts. Was er sagt, hat Gewicht … und er sagt:

Wir haben die Geschichte bravourös gemeistert. Darauf stoßen wir an – beim Yoga mit alkoholfreiem Augustiner! Nach dem Eisbaden backen wir dann Sauerteigbrot und versprechen unseren Frauen eine gerechtere Zukunft. Auch mit uns. Doch kaum haben wir im herabschauenden Hund das richtige Mindset gefunden, schreit die Welt wieder nach Gestern: nach Verbrennern, Hochstaplern, dicken Hosen, dünnen Hirnen und alten Wahrheiten in neuen Medien. Wer soll uns davor bewahren? Vielleicht ein Hormon: Testosteron ist das Problem und die Lösung. Altinger hat es. In einer Tasse. Der letzten.