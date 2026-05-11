Michael Barenboim & Nasmé Ensemble

»In dem Moment, in dem du einen schönen Klang schaffst, hat sich jede Mühe gelohnt«, sagt Michael Barenboim.

Der Solist und Kammermusiker an der Violine und Viola, Ensemblegründer, Konzertmeister und Professor an der Barenboim-Said Akademie ist fest verankert im internationalen Konzertgeschehen. Mit großer Vorliebe für Musik unterschiedlichster Epochen hält Michael Barenboim seinen musikalischen Geist wach. Wie ein solches musikalisches Erwachen klingen kann, führt er uns gemeinsam mit seinem Nasmé Ensemble in Ludwigsburg vor. Für den epochalen Brückenschlag setzen die palästinensischen Künstler*innen ihre Bögen bei Salvador ’Arnita, dem Pionier der musikalischen Renaissance Palästinas, an und nach dem Werk des syrisch-amerikanischen Komponisten Kareem Roustom wieder ab. Dazwischen unterhalten die heiteren Akzente von Wolfgang Amadeus Mozart aus der Wiener Klassik, während Giovanni Bottesini in die atemberaubende Welt des Kontrabasses entführt. Wie von einer leichten »Nasmé« (dt. Brise) wird der musikalische Geist geweckt.