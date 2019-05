Alle 2-3 Monate werden wir wechselnden lokalen Künstler*innen eine Ausstellungsmöglichkeit im Café Haag bieten. Neben dem Fördergedanken ist es uns auch wichtig, ein Ambiente zu schaffen, das zu Gesprächen und Diskussionen rund um Kunst, Sinn und Unsinn einlädt.

Wir freuen uns auf Euch!

Ausstellungsdauer

01.06.19 – 28.07.19 • Mo – So 16 – 00 h • Café Haag

EINLADUNG

Michael C. Peters - Artbeats - Ausstellungseröffnung

Vom 01. Juni bis 28. Juli 2019 wird im Café Haag die Ausstellung "ARTBEATS" von Michael C. Peters zu sehen.

Unterwegs in Cafés, Festivals, verschiedenen Orten und Städten begleitet mich das Skizzenbuch.

Die feine schwarze Outline auf dem Weiss des Papiers eröffnet das kompositorische Spiel.

Ich fühle mich wie ein Seismograph, der durch die Musik in Schwingung gebracht, gleichzeitig hört und den Tuschestift in Bewegung bringt. Improvisation, Klang und Rythmus werden wie im

Raum auch Teil des Bildes.

Oder alleine am Tisch, Meditation in Bewegung. Die Bilder entwickeln sich, ich ahne wohin die Linien wollen und so fügen sich Formen und Elemente zu einer Komposition. Der Bezug zu einem inneren Gefühl kann so zum Vorschein kommen und ich bin selbst überrascht von den z.T. surreal anmutenden Bildwelten, die aus einer ungeahnten und doch bekannten Intuition entstehen.

Die Ausstellung zeigt eine Auswahl ganz aktueller Linien-Zeichnungen, die unterwegs entstanden sind.

Michael C. Peters

michaelcpeters.com

FB: michael carsten peters

Since 2001 professional freelance artistic activity in media interplay between abstract drawing and staged photography, conceptual idea, which can include calculated coincidence and compositional visuell thoughts and expressions, which are perceptibly connected with the sound of music, as well as image ideas, which are designed for interaction with people, dancers, actors and myself and the environment. Improvisation and spatial awareness (space-consciousness) are elementary terms for my way of working as an artist.

1985–86 Free School of Art, Stuttgart

1986–87 Fachabitur Design, Pforzheim

1987–97 Study of visual communication with a focus on photography, FH für Gestaltung, Bielefeld

1993–94 Studies abroad in Bournemouth (UK) with BTEC – Continuing Diploma in Media Production

1997 Degree: Diploma in Art Photography (FH), Bielefeld