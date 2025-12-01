Michael Fitz – As Letzte

Ist es das letzte? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Michael Fitz, der poetische Geschichtenerzähler mit Gitarre, kehrt mit seinem neuen Solo-Programm auf die Bühne zurück – ehrlich, berührend und in bayerischer Mundart. Ein Abend voll Musik, feinsinnigem Humor und tiefgründiger Lebensbetrachtung. Kein Abschied, sondern ein weiterer persönlicher Punkt im prallen Lebensbuch eines Künstlers, der noch lange nicht fertig ist.

Die eigene, gereifte Sing-Stimme lediglich begleitet von einer ganzen Schar unterschiedlicher Akustikgitarren in Griffweite, sitzt Michael Fitz einmal mehr auf seinem Hocker und erzählt und singt aus der ganzen, prallen Fülle des Lebens, oft in eine knappe Essenz eingedampft, die Raum lässt für die eigenen Gedanken, Betrachtungen und Gefühle seines Publikums. Nein, „Abschieds“-Tourneen und Jubiläumsauftritte sind nicht seine Sache. Das überlässt er lieber Anderen. Und trotzdem: Wer weiß schon, ob das ein Schlusspunkt ist? Das wird das Leben, so wie es eben mag, zu entscheiden haben.