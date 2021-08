Michael Fitz Michael Fitz

Da Mo“ (der Mann) … eigentlich kein so kompliziertes Thema, möchte man meinen. Männer, so heißt es, seien recht einfach gestrickt … Was dem bayerischen Schauspieler, Ex-Tatort-Kommissar und Musiker Michael Fitz zu diesem Thema einfällt, lässt auf einen selbstkritischen, wachsamen und vor allem unbestechlichen Geist schließen. Den braucht es dringend! Denn „da Mo“ ist noch längst nicht in jenem emanzipierten Hier und Jetzt, wo er sich selbst gerne verortet … Dem stehen immer noch tradierte Rollenbilder, abgehangene ideologische Konzepte und längst ausgediente Vorstellungen des menschlichen, (pardon!) männlichen Lebens im Weg. Davon singt und darüber denkt Michael Fitz laut nach. Ein Abend mit Nachwirkung und Nachhaltigkeits-Garantie. Männer-Fantasien von und mit Michael Fitz