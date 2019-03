Es ist noch längst nicht alles gesagt, was gesagt werden will. Und mit jedem Thema, das der unteranderem als Tatortkommissar bekannte Schauspieler und Songschreiber auf seine unnachahmlicheArt in Musik und Poesie umsetzt, öffnet sich auch für ihn selbst ein neuer Kosmos, ein pfadloses, unentdecktes Land, das erforscht werden will.

Die Nische, die Michael Fitz mit seinen erfolgreichen Soloprogrammen als leidenschaftlicher Allein-Gitarrist/Sänger/Erzähler mit seiner eigenwilligen Kombination aus Liedern, Geschichten und hintersinnigem Humor gefunden hat, ist noch lange nicht ganz erschlossen.