Der Liedermacher, Gitarrist bzw. Poet aus Leidenschaft und Schauspieler ist nun seit 2008 mit ungebrochener Begeisterung, ebensolcher Neugier und steigenden Zuschauerzahlen in nahezu allen deutschen Landen und deren Bühnen unterwegs. Er hat mit seinen bisher 8 Solo-Programmen in dieser Zeit etwa 700 Auftritte absolviert. Wenn man wie er in Lied und Wort aus dem Mittendrin im Leben erzählt sind Zahlen ohnehin nicht so wichtig. In seinen Soli - auch in „Jetz auf gestern 2020“ - geht es immer um Erlebtes und Gefühltes. Da schwemmt es gerne mal übrig Gebliebenes - hin und wieder halb Verdautes oder auch bis dato nie wirklich Ausgesprochenes an die Bewusstseinsoberfläche. Dies wird unweigerlich Thema für Einen, der sich nirgendwo im so spaßbeseelten sogenannten Zeitgeist-Mainstream einordnen lässt.

Erstaunlich wie der sympathische Bayer - der sich in seinen Liedern hauptsächlich mit fast möchte man sagen seelischem Sperrmüll beschäftigt - die Menschen landauf und landab so mitnehmen kann, ohne sich dabei mit allzu eifrigen Zeigefingern und Orientierungshilfen anzubiedern. Dabei verliert er nie seinen feinen augenzwinkernden Humor, seine Poesie und Leidenschaft.

Heraus destilliert aus seinen Konzerten aus über 10 Jahren gibt es ein Live-Album. Album ist allerdings ziemlich untertrieben - 4 CDs mit den 40 besten und atmosphärisch dichtesten Live-Mitschnitten und 12 seiner hintergründig witzigen oder nachdenklichen Moderationen.

Michael Fitz bringt seinem Publikum ein Stück prall gefülltes Leben in Gedanken, Texten, Musik und Bildern mit.

Na dann..Bis Gestern ..in 2020