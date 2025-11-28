As Letzte.

Der Liedermacher, Gitarrist und Poet Michael Fitz ist seit 2008 mit ungebrochener Begeisterung, ebensolcher Neugier und steigenden Zuschauerzahlen auf deutschen Bühnen unterwegs und hat in dieser Zeit etwa 700 Auftritte absolviert. Wie soll man all die noch nicht verwirklichten Ideen und Träume noch unterbringen in einem Künstlerleben, was ohnehin bereits bis zur Dachkante mit Musik und Poesie angefüllt ist? Die verbliebenen Träume legt man nicht einfach in die Schublade, sondern nimmt sie dorthin mit, wo sie hingehören: zu den Menschen. Einfach nochmal einen persönlichen Punkt setzen, inspiriert von dem, was in unserer wunderbaren und grauenhaften Welt geschieht, durchgekaut, verdaut und reflektiert auf unnachahmliche, poetische Weise in bayerischem Dialekt. Die gereifte Stimme begleitet von einer Schar Akustikgitarren, setzt sich der sympathische 67-jährige Bayer auf seinem Hocker, erzählt und singt aus der prallen Fülle des Lebens, oft auf eine Essenz eingedampft, die Raum lässt für die eigenen Gedanken, Betrachtungen und Gefühle. Nein, „Abschieds“-Tourneen und Jubiläumsauftritte sind nicht seine Sache. Und trotzdem: Wer weiß schon, wann der Schlusspunkt kommt? Das wird das Leben, so wie es eben mag, zu entscheiden haben.