Michael Frowin - Der Kanzlerchauffeur …

Auch in seinem dritten Soloprogramm als Angela Merkels Fahrer hat Frowin den Steuerknüppel in der Hand. Keiner ist näher dran an der Kanzlerin, niemand verfügt über mehr Insiderwissen. Und das plaudert Frowin gerne aus!

Längst "gehört er zum Besten, was Kabarett im Moment zu bieten hat" (AZ Mainz). Er ist bekannt aus dem MDR-TV-Kabarett "Kanzleramt Pforte D" und der SWR Spätschicht und verblüfft durch grandiose Vielseitigkeit: "Genial gespielte Figuren" (Schwetzinger Zeitung). Nur wenige Kabarettisten können so singen wie er, er bietet die perfekte Mischung aus beißender Satire und krachender Komik. "Politisches Kabarett wie es sein soll", schreibt die AZ Mainz, und die Südwest-Presse: "Frowin ist ein Fünf-Sterne-Vergnügen".

Buch: Philipp Schaller & Michael Frowin, Regie: Hans Holzbecher