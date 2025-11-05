Michael Göring: Algund

50 Jahre nach ihrem Abitur treffen sich Lutz und Tom mit ihren Frauen für eine gemeinsame Woche in Algund in Südtirol. Die Wanderferien im Oktober 2023 entwickeln eine unerwartete Dynamik.

Das Scheitern des Pazifismus, das Ende der für Europa so sicher geglaubten Zeit des Friedens, die Bedrohung durch die Klimakatastrophe, die Sorgen um die Demokratie – all das gärt in ihnen und befeuert die Gespräche. Nach und nach brechen lang gehütete Geheimnisse auf; die persönlichen Geschichten der vier zeugen von den Hoffnungen, Freuden, Erlebnissen und Erfahrungen der Nachkriegsgeneration, die mit einem Krieg in Europa nicht mehr gerechnet hat. Hinzu kommen der Abschied vom Berufsleben, die ersten gesundheitlichen Einschränkungen, der Verlust an Attraktivität, die Angst vor der Bedeutungslosigkeit, die Suche nach neuen Zielen: allesamt Herausforderungen, die das Selbstverständnis der vier gewaltig in Frage stellen. Und dann sind da noch die Geschichten der polnischen Studentin Aniela, des jungen Oliver und der Ukrainerin Darja …

In diesem Roman stößt die persönliche Zeitenwende der Babyboomer-Generation auf die politisch-gesellschaftliche Zeitenwende. Dabei geht es nicht um politische Analyse, um Fehleinschätzung und Versäumnisse der Vergangenheit. Der Roman will wissen, wie die vier Charaktere mit den Veränderungen umgehen, was sie stützt, wie sie aufkommende Ängste verdrängen, auch was ihnen Kinder und Kinderlosigkeit in dieser Situation bedeuten. Wenn die vier im Ferienhaus am Ende miteinander tanzen, stellt sich auch im Leser Gelassenheit und Langmut ein, Toms Rezept gegen die Wagnisse der Gegenwart.

Michael Göring, Jahrgang 1956, ist in Westfalen aufgewachsen. Von ihm erschienen bereits fünf Romane, zuletzt Dresden. Roman einer Familie (2021). Für sein schriftstellerisches und geisteswissenschaftliches Werk erhielt Michael Göring 2019 den Dr. Günther Buch-Preis. Göring leitete die gemeinnützige ZEIT-Stiftung und unterrichtet Kultur- und Medienmanagement an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, wo er auch lebt.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der VHS Heilbronn statt.