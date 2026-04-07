Michael Gaedt wurde 1957 geboren und wird dieses Jahr 68 Jahre alt. Wer 1968 geboren wurde, der wird dieses Jahr 57. Dieses mathematische Wunder ist für Michael Gaedt Anlass, jetzt seine ganz persönliche Geburtstags-Soloshow im Theaterhaus in Stuttgart zu feiern. Und zu bejubeln gibt es mehr als genug. 35 Jahre lang tobte „Die Kleine Tierschau“ durchs Theaterhaus, und unser Schwabe immer mittendrin. Vier Jahre zündete „Onkel Rock`n´Roll“ seine Powerchordraketen auf der Bühne. Und seit mehr als acht Jahren rasen nun „Kuhnle Gaedt & Baisch“ von Erfolg zu Erfolg und von ausverkauftem Theaterhaus Stuttgart zu ausverkauften Shows im ganzen Bundesgebiet.

Jetzt präsentiert Michael Gaedt Solo-Nummern aus „Tierschau“, „Onkel“ und „KGB“, dazu spannende Anekdoten aus 16 Jahren „Schrotti“ bei der ZDF Krimi-Serie „Soko Stuttgart“.

Freuen Sie sich auf Songs und Stepptanz, Schlager und Schlawiner, Hits aus 45 Jahren und ganz viel Michael Gaedt. Ein bisschen wie „Iggy Pop unplugged“ und ein bisschen wie „Leonhard Cohen auf Speed“. Michael Gaedt - nur echt mit der gelben Brille!