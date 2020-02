Michael Jackson Live Experience

Tribute-Show mit Sascha Padzdera, Live-Band und Tänzerinnen.

Erleben Sie noch einmal die größten Hits von Michael Jackson und The Jackson 5 in einer spektakulären und beeindruckenden Bühnenshow. Seine Hits sind in der ganzen Welt inzwischen Kult-Songs und werden heute noch in allen Diskotheken dieser Welt gespielt.

Aber auch Live-Shows sollen die Musik des King of Pop weiterhin leben lassen. So auch die 2-stündige Show mit großer Band , Tänzerinnen und einem überragenden Solisten – Sascha Padzdera.

Er gilt als der weltbeste Live-Tribute-Michael-Jackson Interpret. So wurde er auch vielfach ausgezeichnet und 2017 zum Künstler des Jahres gekürt. Die Michael Jackson Tribute Show ist die Einzige und originale Show in Deutschland, die unter der choreographischen Leitung von La Velle Smith Jr. (Jackson-Choreograph für Thriller & Ghost) mit entwickelt wurde.

Gastspiele des Ensembles gab es bereits im Leipziger Gewandhaus, Berliner Tempodrom , Circus Krone München, Meistersingerhalle Nürnberg beim ZDF Fernsehgarten und sogar bei „Wetten dass ?!“.

Die Fans dürfen sich auf die Hits des „King of Pop“ freuen - mit viel Tanz, Emotionen und einer spielstarken Band.